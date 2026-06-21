Amazon realizon film për OpenAI dhe Sam Altman, por vendos të mos e publikojë
Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, ChatGPT dhe krizën kaotike të lidershipit të OpenAI në vitin 2023.
Filmi, i quajtur Artificial, u drejtua nga Luca Guadagnino dhe luan Andrew Garfield.
Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte.
Pjesa "e sikletshme" është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe cloud me OpenAI.
Filmi tani po u shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit të imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë.
Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigantë të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes. /Telegrafi/
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