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Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, ChatGPT dhe krizën kaotike të lidershipit të OpenAI në vitin 2023.

Filmi, i quajtur Artificial, u drejtua nga Luca Guadagnino dhe luan Andrew Garfield.

Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte.



Pjesa "e sikletshme" është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe cloud me OpenAI.

Filmi tani po u shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit të imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë.

Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigantë të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes. /Telegrafi/

AITech