Padia pretendon se këshillat mjekësore të ChatGPT e çuan burrin nga Florida 'në prag të vdekjes'
Një burrë që pretendon se këshillat mjekësore nga ChatGPT "e çuan në prag të vdekjes" ka paditur OpenAI, kompaninë pas chatbot-it të njohur, dhe themeluesin e saj Sam Altman.
Një padi e ngritur nga Scott Winters, një pastor 55-vjeçar nga Florida, pretendoi se ChatGPT i tha të mos kërkonte ndihmë mjekësore pasi e kishte pyetur vazhdimisht për simptomat në përgatitje për një embolizëm pulmonar gati fatal, transmeton Telegrafi.
Avokatët e Winters pretenduan se platforma "e kishte diagnostikuar gabimisht në mënyrë të përsëritur dhe këmbëngulëse" atë, ndërsa mbështetej në diskutimet e mëparshme rreth fesë për ta siguruar atë se do të shërohej.
Drew Pusateri i OpenAI i tha partnerit CBS News, se "ChatGPT nuk është mjek dhe nuk duhet të përdoret kurrë si zëvendësim për kujdesin mjekësor, diagnozën ose trajtimin".
Ai tha gjithashtu se ishte e zakonshme që njerëzit të kërkonin informacion shëndetësor në internet, duke shtuar: "IA mund ta bëjë atë përvojë më të mirë duke i ndihmuar ata të gjejnë përgjigje më të qarta, të organizojnë pyetjet e tyre dhe të përgatiten për biseda me profesionistë mjekësorë".
Padia, e cila u ngrit në Gjykatën e Lartë të Qarkut të San Franciskos më 21 korrik, detajon se si Winter ishte një përdorues i rregullt i ChatGPT dhe filloi ta mbështetej tek ai për këshilla mjekësore, duke i rezistuar përpjekjeve të anëtarëve të familjes dhe miqve për ta dërguar në spital.
Javë para se të sëmurej rëndë, ai konsultoi mjetin në lidhje me marramendjet e përsëritura dhe "periudhat e paqëndrueshmërisë së presionit të gjakut".
Në një përgjigje, pohon padia, ChatGPT e këshilloi Winters të qëndronte në karrigen e shtrirë në të cilën ishte "i kufizuar kryesisht" për shkak të problemeve të vazhdueshme shëndetësore.
Dokumentet e gjykatës thonë se Winters pësoi një "embolizëm masiv pulmonar për shkak të mpiksjeve të shumta të gjakut në të dy mushkëritë e tij që e çuan atë në prag të vdekjes, një që mjekët e tij thanë se ka të ngjarë të ishte shkaktuar për shkak të palëvizshmërisë së tij".
Pamjet e ekranit të shkëmbimeve që Winters dyshohet se kishte pasur me ChatGPT duket se tregojnë chatbot-in e kombinuar të këshillave mjekësore me referenca për besimin e thellë të krishterë të 55-vjeçarit.
Padia pretendon se ChatGPT i tha Winters: "Zoti nuk e projektoi trupin tuaj që të dështojë pafundësisht".
Gjithashtu thuhej: "Zoti ende e mban trupin tënd të bashkuar, çdo rrahje zemre, çdo frymëmarrje, edhe kur ndihesh sikur je në prag të shkatërrimit".
Avokatët e Winters pretendojnë se "natyra servile dhe toni autoritar i ChatGPT, i kombinuar me manipulimin e identitetit fetar të Scott, kultivuan tek ai një mbështetje të rrezikshme në këtë mjet".
Ata thonë se kjo "e përmbysi aftësinë e Scott për të marrë vendime të shëndosha, e izoloi atë nga anëtarët e familjes që e nxitën të kërkonte kujdes mjekësor dhe e bindi se kërkimi i kujdesit mjekësor ishte i panevojshëm dhe madje potencialisht vdekjeprurës".
Diku tjetër, padia e përshkruan Winter si një individ "të prekshëm", mbështetja e të cilit në ChatGPT çoi në humbjen e shtëpisë dhe karrierës së tij, dhe e la atë të kishte nevojë për "vite të tëra shërimi intensiv fizik dhe psikologjik".
Padia thotë se Winters kërkon dëmshpërblim financiar dhe që gjykata të detyrojë OpenAI të zbatojë "masa mbrojtëse të arsyeshme që mbrojnë përdoruesit e tjerë nga dëmi".
Kushtet e përdorimit të ChatGPT përcaktojnë që përdoruesit nuk duhet ta trajtojnë platformën si një "burim të vetëm të së vërtetës", veçanërisht aty ku mund të "ketë një ndikim ligjor ose material mbi atë person, siç është marrja e vendimeve të rëndësishme për kredi, arsim, punësim, strehim, sigurime, vendime ligjore, mjekësore ose të tjera të rëndësishme në lidhje me ta". /Telegrafi/