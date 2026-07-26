Samsung Electric dhe SK Group nënshkruajnë marrëveshje prej 950 miliardë dollarësh, ndërsa Koreja e Jugut zotëron fuqi të inteligjencës artificiale
Koreja e Jugut njoftoi 950 miliardë dollarë në iniciativa të reja të AI-së që përfshijnë Samsung Electronics, SK Group dhe firma teknologjike amerikane, ndërsa liderët globalë të AI-së nxitojnë të plotësojnë mungesën e çipave më të shpejtë për të fuqizuar dhe zhvilluar sisteme më të përparuara.
SK Group ka nënshkruar marrëveshje me vlerë 750 miliardë dollarë, duke përfshirë SK Hynix një partneritet të ri me Nvidia me vlerë më shumë se 500 miliardë dollarë, tha Shtëpia Blu presidenciale e Koresë së Jugut pas një samiti të AI-së të organizuar nga presidenti Lee Jae Myung në San Francisko.
Samsung Electronics tha se kishte nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Broadcom që mbulon deri në 200 miliardë dollarë në çipat e memories, shërbimet e shkrirjes dhe paketimin e avancuar, transmeton Telegrafi.
Marrëveshjet janë lëvizjet e fundit nga firmat amerikane të AI-së që shpresojnë të sigurojnë furnizimin, pasi kërkesa për çipa dhe infrastrukturë kompjuterike tejkalon furnizimin, duke i shtyrë kompanitë e teknologjisë drejt partneriteteve më të ngushta me liderët e gjysmëpërçuesve dhe memories të Koresë së Jugut.
Duke folur në samit, Lee tha se Koreja e Jugut do të udhëheqë rrugën drejt një epoke të re të AI-së në partneritet me kompanitë globale të teknologjisë, duke e vënë në dispozicion "ekosistemin e saj dinamik të AI-së" për të zgjeruar tregun global për përdorim industrial dhe personal të AI-së.
Ai zbuloi një "Deklaratë të AI-së të San Franciskos" që përshkruante ambiciet e IA-së të Koresë së Jugut për bashkëpunim teknologjik me Shtetet e Bashkuara.
"Do të doja të paraqes një vizion për të ardhmen e IA-së dhe të propozoj bashkëpunim global për ta bërë atë të ndodhë", tha Lee.
Lee u takua veçmas me CEO-n e Nvidia-s, Jensen Huang, CEO-n e OpenAI, Sam Altman, CEO-n e Anthropic, Dario Amodei dhe CEO-n e Broadcom, Hock Tan, përpara se të bashkohej me samitin. /Telegrafi/