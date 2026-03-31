Amanda Peet për Hollywoodin: Është një iluzion, dëshpërimi është kudo
Aktorja amerikane Amanda Peet shpjegoi se si është jeta nën dritën e diellit dhe e përshkroi Hollywoodin si një botë plot iluzione.
Peet foli për iluzionet që rrethojnë famën dhe suksesin në industrinë e filmit. Duke folur për keqkuptimin se yjet bëjnë jetë të përsosura, Peet i tha Fox News Digital se është qesharake.
"Është një iluzion, nuk ka asgjë atje. Çfarëdo aforizmi që përmendni, vlen edhe për ne. Dëshpërimi është i pranishëm kudo. 'Çfarë po bëjnë atje? Pse nuk e kam unë atë? Pse nuk dukem kështu?' Kjo është ana negative," tha ajo.
Aktorja deklaroi se është e vështirë në Hollywood.
"Do të dukem patetike. Çdo gjë është shumë konkurruese dhe është e vështirë të dalësh nga ajo mentalitet ku torta është shumë e vogël dhe ka shumë njerëz që e duan", tha ajo.
Peet shtoi se plakja në një industri të fiksuar pas të rinjve nuk është as e lehtë.
"Jam më e madhe, kështu që kam shumë më tepër qetësi për këtë, por është vërtet e vështirë ta gjesh. Është e vështirë të mos duash të ndjekësh famën tënde, nëse je mjaftueshëm me fat ta kesh, dhe në vend të kësaj thjesht të pyesësh veten: 'Çfarë dua të bëj vërtet kur bie alarmi në mëngjes? A është kjo e dobishme dhe a i shërben ndonjë qëllimi dikujt?'" tha ajo.
Peet aktualisht është protagoniste në sezonin e dytë të "Your Friend & Neighbors" në Apple TV, i cili fillon transmetimin të premten. Ajo deklaroi se fansat mund të presin shumë më tepër në episodet e reja.
"Ekziston edhe çështja e jetës sekrete të Coop. Mendoj se këtë sezon shumë njerëz po fillojnë të dyshojnë se diçka po ndodh me Coop. Kjo e bën gjithnjë e më të rrezikshme që ai të vazhdojë të bëjë atë që po bën, gjë që është jashtëzakonisht emocionuese", tha ajo.
Peet tha se ishte e lumtur që historia trajtonte edhe personazhin e saj që po kalonte menopauzën, e cila ishte një përvojë katarsike për të.
"Ishte katarsike të isha në gjendje të kanalizoja frustrimet dhe zemërimin tim për menopauzën në një situatë të përshtatshme, domethënë duke luajtur një personazh, në vend që të futesha në jetën time", zbuloi ajo.
Aktorja foli së fundmi për diagnozën e saj me kancer në gji, të cilën e njoftoi në fillim të këtij muaji. Ajo tha se kur dëgjoi për herë të parë lajmin, mendja e saj u mbush me tmerr.
"Mendova për fëmijët e mi dhe u ndjeva e tmerruar", tha ajo. /Telegrafi/