Alvaro Arbeloa i bën të qartë dhe drejtpërdrejt yllit të ekipit që mund të largohet nga klubi deri në fund të janarit
Alvaro Arbeloa u bë trajner i Real Madridit pasi Xabi Alonso u shkarkua dhe tani pyetja është se sa gjatë do të qëndrojë në krye.
Sigurisht, gjithmonë ekziston mundësia që gjërat të mos shkojnë mirë për Arbeloan, dhe që Perez ta falënderojë atë herët, dhe të sjellë një trajner të ri para fundit të sezonit.
Ka shumë lojtarë që nuk janë të kënaqur me statusin e tyre te Real Madridi, dhe njëri prej tyre është mbrojtësi i djathtë Alexander-Arnold.
Sipas mediave spanjolle, anglezi zhvilloi një takim me trajnerin e ri të Real Madridit, gjatë të cilit u theksua se Alexander-Arnold ishte "në prag të kolapsit".
Ai mbërriti te Real Madrid nga Liverpooli në fillim të sezonit, por ky veprim ishte qartësisht i gabuar në karrierën e tij.
Që nga momenti që mbërriti në Santiago Bernabeu, ishte e qartë se anglezi nuk po luante mirë. Ai po luante dobët dhe lëndimet ishin gjithashtu në rritje.
Alonso, njeriu që e solli atë, është shkarkuar dhe Arbeloa duket se nuk sheh të ardhme për të në kryeqytetin spanjoll.
Sipas El Nacional, Arbeloa i tha atij drejtpërdrejt dhe qartë se nuk ishte pjesë e planeve të tij dhe se mund të largohej nga klubi këtë janar.
Gjithçka ndodhi në një takim ku Arbeloa thuhet se ishte shumë i qartë, i ndershëm dhe i drejtpërdrejtë me Alexander-Arnold.
Arsyeja janë "dobësitë mbrojtëse" që u dolën në disa ndeshje, dhe besohet se ai ka nevojë për një mjedis më pak kërkues në të cilin do të rifitojë vetëbesimin, si dhe minutat e lojës.
Dy klube janë të interesuara të sjellin anglezin i cili tashmë është lidhur me Bayern Munich, përkatësisht Newcastle dhe Manchester United.
Është e qartë se anglezi do të preferonte të kthehej në atdheun e tij, por mbetet për t’u parë nëse do ta “tradhtonte” Liverpoolin dhe tifozët e tij deri në atë masë sa të nënshkruante për një klub tjetër. /Telegrafi/