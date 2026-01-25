Alpinisti amerikan ngjitet në majë të Taipei 101 pa litar apo pajisje sigurie
Alpinisti amerikan Alex Honnold arriti të ngjitej në majë të rrokaqiellit Taipei 101 pa litarë apo pajisje mbrojtëse.
Brohoritje shpërthyen nga një turmë e mbledhur ndërsa ai filloi të ngjitej në kullën 508 metra të lartë.
Ngjitja e lirë e Honnoldit në ndërtesën ikonike në kryeqytetin e Tajvanit u transmetua drejtpërdrejt në Netflix me një vonesë 10 sekondash.
Ajo shkaktoi si entuziazëm, ashtu edhe shqetësim mbi përpjekjen e rrezikshme.
Honnold nuk ishte alpinisti i parë që u ngjit në rrokaqiell, por është i pari që e bëri këtë pa litar.
Alpinisti francez Alain Robert u ngjit në ndërtesë ditën e Krishtlindjeve në vitin 2004, si pjesë e hapjes madhështore të asaj që atëherë ishte ndërtesa më e lartë në botë. /Telegrafi/
