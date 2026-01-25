Alpinisti amerikan Alex Honnold arriti të ngjitej në majë të rrokaqiellit Taipei 101 pa litarë apo pajisje mbrojtëse.

Brohoritje shpërthyen nga një turmë e mbledhur ndërsa ai filloi të ngjitej në kullën 508 metra të lartë.



Ngjitja e lirë e Honnoldit në ndërtesën ikonike në kryeqytetin e Tajvanit u transmetua drejtpërdrejt në Netflix me një vonesë 10 sekondash.

Ajo shkaktoi si entuziazëm, ashtu edhe shqetësim mbi përpjekjen e rrezikshme.



Honnold nuk ishte alpinisti i parë që u ngjit në rrokaqiell, por është i pari që e bëri këtë pa litar.

Alpinisti francez Alain Robert u ngjit në ndërtesë ditën e Krishtlindjeve në vitin 2004, si pjesë e hapjes madhështore të asaj që atëherë ishte ndërtesa më e lartë në botë. /Telegrafi/

ViraleFun