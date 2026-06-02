Alphabet e Google planifikon të mbledhë 80 miliardë dollarë për objektivat e IA-së
Alphabet po kërkon të mbledhë 80 miliardë dollarë në oferta aksionesh, duke përfshirë një investim nga Berkshire Hathaway, tha kompania mëmë e Google të hënën, në përpjekjen e saj agresive për të financuar një zgjerim të kushtueshëm të infrastrukturës së saj të IA-së.
Marrëveshja sjell kompaninë e diversifikuar të Warren Buffett, si një investitor të ri të madh, duke shtuar një mbështetje të profilit të lartë të strategjisë afatgjatë të IA-së dhe cloud-it të Alphabet.
Alphabet rriti parashikimin e saj vjetor të shpenzimeve kapitale me 5 miliardë dollarë në midis 180 miliardë dhe 190 miliardë dollarë në prill, duke rritur investimet për të kapur kërkesën në rritje të informatikës së drejtuar nga IA me mjetet e saj të IA-së të biznesit dhe çipat e personalizuar.
"Të gjitha kompanitë janë të emocionuara kur Berkshire merr pozicione, sepse është lloji i aksionarit që kompanitë dëshirojnë të kenë", tha Steven Check, president dhe drejtor investimesh i Check Capital Management, i cili ka investime në aksionet e Berkshire.
Alphabet tha se synon të mbledhë 30 miliardë dollarë përmes ofertave publike të njëkohshme të mbështetura nga bankat e investimeve, të ndara në mënyrë të barabartë midis aksioneve depozituese të lidhura me aksionet e preferuara të konvertueshme të detyrueshme dhe aksioneve të Klasit A dhe C.
Përveç kësaj, kompania pret të lansojë një program oferte në treg prej 40 miliardë dollarësh në tremujorin e tretë, duke i dhënë asaj fleksibilitet për të shitur aksione të Klasit A dhe Klasit C gradualisht me kalimin e kohës."Kompania po përjeton kërkesë të fortë për zgjidhjet dhe shërbimet e saj të IA nga ndërmarrjet dhe konsumatorët, në nivele që tejkalojnë furnizimin e disponueshëm të kompanisë", tha Alphabet. /Telegrafi/