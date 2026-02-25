Allegri po e shqyrton të ardhmen e tij te Milani
Trajneri i Milanit, Massimiliano Allegri, po e shqyrton të ardhmen e tij në klub përtej verës, duke qenë i pakënaqur me tregun e transferimeve dhe me menaxhimin.
Sportitalia raporton se e ardhmja e Allegrit në Milan është e pasigurt, pasi trajneri po vlerëson të ardhmen e tij në klub.
Sipas raportit, ka shumë arsye pas shqetësimit të Allegrit, duke përfshirë konfuzionin brenda klubit dhe afatet e pakënaqshme të transferimeve.
Redaktori i Sportitalias, Michele Criscitiello, pohon se marrëdhënia midis Allegrit dhe Milanit ka arritur në një nivel të ri të ulët pas rezultateve zhgënjyese kundër Comos dhe Parmës.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë që trajneri ka vendosur të largohet nga klubi.
Allegri thuhet se do të bëjë vlerësimet e tij në muajt në vijim përpara se të vendosë nëse do të vazhdojë përtej verës.
Trajneri italian ka kontratë me kuqezinjtë deri në qershor të vitit 2027, por marrëveshja përfshin një mundësi për ta zgjatur atë për një sezon të mëtejshëm.
Milani renditet i dyti në tabelën e Serie A, 10 pikë pas rivalëve të tyre të qytetit, Interit. /Telegrafi/