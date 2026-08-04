Alec dhe Hilaria Baldwin, një shtëpi me shtatë fëmijë: Dashuria që i mbajti bashkë në vitet më të vështira
U njohën rastësisht në një restorant, ndërtuan një nga familjet më të mëdha të Hollywood-it dhe përballuan humbje, trysni e një tragjedi që ua ndryshoi jetën
Historia e Alec dhe Hilaria Baldwin nuk është vetëm rrëfim për dy personazhe të njohura. Është historia e një çifti që, mes famës, trysnisë publike dhe sfidave të rënda personale, ndërtoi një familje me shtatë fëmijë.
Në Hollywood, ku lidhjet shpesh zhvillohen nën vëmendjen e vazhdueshme të publikut, familja Baldwin dallohet për numrin e madh të fëmijëve dhe mënyrën se si e ka përballuar një periudhë veçanërisht të vështirë.
Takimi që ua ndryshoi jetën
Alec dhe Hilaria u njohën rastësisht në shkurt të vitit 2011, në restorantin “Pure Food and Wine” në Nju-Jork. Ai ishte tashmë një aktor i njohur, ndërsa ajo punonte si instruktore joge dhe ishte bashkëthemeluese e një studioje në qytet.
Alec iu afrua dhe i tha se duhej patjetër ta njihte. Megjithatë, lidhja e tyre nuk u zhvillua me nxitim: puthja e parë ndodhi pas rreth gjashtë javësh.
Ata u fejuan në prill të vitit 2012 dhe u martuan më 30 qershor të po atij viti, në Katedralen e Vjetër të Shën Patrikut në Nju-Jork. Në pjesën e brendshme të unazave të martesës gdhendën në spanjisht mesazhin se ishin “një ekip i mirë”, transmeton Telegrafi.
Shtatë fëmijë në nëntë vjet
Kur u martua me Hilarian, Alec ishte tashmë babai i Ireland Baldwin, vajzës nga martesa e mëparshme me aktoren Kim Basinger.
Nga viti 2013 deri më 2022, Alec dhe Hilaria u bënë prindër të shtatë fëmijëve: Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David, Eduardo “Edu” Pao Lucas, María Lucía Victoria dhe Ilaria Catalina Irena. María Lucía erdhi në jetë përmes një nëne zëvendësuese.
Rruga drejt kësaj familjeje të madhe nuk ishte pa dhimbje. Hilaria ka folur publikisht për dy humbje shtatzënie gjatë vitit 2019, përvoja që, sipas saj, e bënë familjen ta vlerësonte edhe më shumë ardhjen e secilit fëmijë.
Edhe pse nuk ekziston ndonjë renditje zyrtare që t’i shpallë “rekordmenë” të Hollywood-it, me shtatë fëmijë të përbashkët ata janë ndër çiftet më të njohura me familje kaq të madhe në botën e spektaklit.
Fëmijët si mbështetje në periudhën më të vështirë
Forca e familjes së tyre u vu në provë pas tragjedisë së vitit 2021 në xhirimet e filmit Rust, ku humbi jetën drejtoresha e fotografisë Halyna Hutchins dhe u plagos regjisori Joel Souza.
Baldwin u përball me një proces penal, por çështja kundër tij u hodh poshtë përfundimisht në korrik të vitit 2024, pasi gjykatësja konstatoi se prokuroria kishte mbajtur të fshehura prova që duhej t’i ishin dorëzuar mbrojtjes.
Aktori ka folur për pasojat e rënda emocionale që pati kjo periudhë mbi të dhe familjen. Ai ka thënë se Hilaria dhe fëmijët i dhanë arsye të vazhdonte përpara, duke i përshkruar ata si mbështetjen kryesore gjatë viteve të izolimit, pasigurisë dhe trysnisë publike.
Ndërkohë, Hilaria ka theksuar se familja është e vetëdijshme për dhimbjen e shkaktuar nga tragjedia dhe se humbja e Halyna Hutchins do të mbetet përgjithmonë pjesë e historisë së të gjithëve që u prekën prej saj.
Një shtëpi e mbushur me “kaos të bukur”
Përditshmëria e familjes Baldwin është larg qetësisë: shtatë fëmijë, kafshë shtëpiake, vakte të përbashkëta, mësime, lojëra dhe rrëmujë e vazhdueshme.
Një pjesë të kësaj jete familjare ata e treguan në serialin dokumentar The Baldwins, të transmetuar nga TLC në vitin 2025. Seriali ndërthur momentet e zakonshme të prindërimit me vështirësitë emocionale dhe ligjore që familja përjetoi pas ngjarjes në xhirimet e Rust.
Alec, tashmë në të shtatëdhjetat, pranon se rritja e kaq shumë fëmijëve është lodhëse, por edhe roli më i rëndësishëm i jetës së tij. Larg kamerave dhe shesheve të xhirimit, ai nuk është ylli i Hollywood-it, por thjesht babai i një familjeje të madhe që, mes zhurmës dhe rrëmujës, përpiqet ta ruajë afërsinë. /Telegrafi/