Aleatët e SHBA-së nuk do ta harrojnë krizën e Trumpit me Grenlandën
Pas një operacioni të suksesshëm ushtarak në Venezuelë në fillim të këtij muaji, Donald Trump i inkurajuar filloi të përshkallëzonte retorikën mbi Grenlandën, shkruan BBC.
Ditë pas dite, bota u përball me pretendime pronësie, kërcënime për veprime ushtarake dhe tarifa kundër aleatëve tradicionalë në Evropë.
Tani, në një re tymi të dukshme, gjithçka mund të jetë zhdukur, transmeton Telegrafi.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, duket se e ka bindur presidentin të ulë nivelin e tij të rrezikshëm.
Javën e kaluar gjatë një vizite në Uashington nga ministrat e Jashtëm të Danimarkës dhe Grenlandës, gjithçka përfundoi me një marrëveshje për një "grup pune" për të diskutuar të ardhmen e Grenlandës.
Por, Rutte duket se e ka zgjidhur me mjeshtëri një çështje që kishte kërcënuar të shkatërronte aleancën e Atlantikut të Veriut.
Ende nuk i dihen detajet e marrëveshjes, por shumë do të pyesin veten pse i duhej një krizë dyjavore për të arritur këtu.
Danimarka kishte thënë prej kohësh se ishte shumë e lumtur të shihte një prani ushtarake amerikane në rritje në Grenlandë.
Nëse NATO tani është zotuar të rrisë praninë e saj në dhe përreth ishullit, atëherë kjo do të kontribuojë në sigurimin e Donald Trump se aleanca më në fund po i kushton vëmendjen e duhur Grenlandës.
New York Times citon zyrtarë anonimë të kenë thënë se një ide në diskutim është që Danimarka të heqë dorë nga sovraniteti mbi zona të vogla të Grenlandës ku SHBA-të do të ndërtonin baza ushtarake - ngjashëm me marrëveshjen me të cilën Mbretëria e Bashkuar mban baza sovrane në Qipro.
Trump tha se marrëveshja do të përfshinte qasje në burimet minerale të Grenlandës.
As Danimarka dhe as NATO nuk i kanë konfirmuar këto ose ndonjë raport tjetër.
NATO tha se diskutimet do të "përqendrohen në sigurimin e sigurisë së Arktikut përmes përpjekjeve kolektive, veçanërisht shtatë Aleatëve të Arktikut" (SHBA-të, Kanadaja, Danimarka, Norvegjia, Suedia, Finlanda dhe Islanda) dhe synojnë të parandalojnë Rusinë dhe Kinën të fitojnë një pikëmbështetje, ekonomike ose ushtarake, në Grenlandë.
Nuk do të kalojë shumë kohë para se të dalin detajet e marrëveshjes. Por fakti që Donald Trump shkaktoi dy javë dramë të lartë dhe një ndjenjë krize ekzistenciale brenda NATO-s për të arritur këtu, nuk do të harrohet lehtë.
Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, e quajti atë një "këputje", duke thënë se rendi i vjetër "nuk do të kthehej".
Presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen, foli për "ndryshim sizmik" dhe kërkoi pavarësi më të madhe evropiane.
Është e vështirë të parashikohet një kthim i shpejtë në biznesin e zakonshëm. /Telegrafi/