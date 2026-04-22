Aleatët e NATO-s 'mund të mësojnë shumë' nga revolucioni i industrisë së mbrojtjes në Turqi, thotë Rutte
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të mërkurën se industria e mbrojtjes e aleancës mund të mësojë nga Turqia, duke e përshkruar vendin si vend që ka kaluar një "revolucion industrial të mbrojtjes".
Duke folur në selinë e Aselsan, një nga firmat kryesore të industrisë së mbrojtjes në Turqi, Rutte tha se ka "shumë" gjëra që sektori mund të mësojë nga ajo që vendi ka arritur, duke treguar përparimet e tij të shpejta në vitet e fundit.
Ai theksoi se përshpejtimi i prodhimit industrial të mbrojtjes së bashku me inovacionin është një "prioritet kryesor" për NATO-n, duke shtuar se të dyja çështjet do të jenë qendrore në samitin e aleancës në Ankara në korrik, përcjell Telegrafi.
Rutte theksoi se aleatët e NATO-s duhet të "bëjnë më mirë" dhe "të bëjnë më shumë", duke nënvizuar se rritja e shpenzimeve të mbrojtjes vetëm nuk do të siguronte sigurinë pa rritur prodhimin e aftësive kryesore si sistemet e mbrojtjes ajrore, dronët, municionet, radarët dhe teknologjitë hapësinore.
NATO Secretary-General Mark Rutte on Wednesday said the alliance’s defense industry can learn from Türkiye, describing the country as having undergone a ‘defense industrial revolution’
Speaking at the headquarters of Aselsan, one of Türkiye’s leading defense industry firms,… pic.twitter.com/adhNsIDJdj
— Anadolu English (@anadoluagency) April 22, 2026
"Sigurisht, ne do të festojmë që jemi në gjendje të rrisim kolektivisht shpenzimet e mbrojtjes, por prodhimi industrial i mbrojtjes do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse duhet të bëjmë më mirë, duhet të bëjmë më shumë dhe mund të mësojmë shumë nga ajo që Turqia po bën këtu", tha ai.
Duke e përshkruar mjedisin global të sigurisë si gjithnjë e më të paqëndrueshëm, ai vuri në dukje një gamë të gjerë kërcënimesh "nga Arktiku në Mesdhe, nga hapësira e jashtme në shtratin e detit", duke përfshirë sulmet me raketa dhe dronë, si dhe kërcënimet kibernetike të sofistikuara.
Ai përmendi luftën e vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës, modernizimin ushtarak dhe zgjerimin bërthamor të Kinës, dhe aktivitetet e Iranit në rajon "si burime kryesore të paqëndrueshmërisë", duke vënë në dukje se Turqia është e prekur drejtpërdrejt nga disa nga këto rreziqe.
Rutte tha gjithashtu se NATO kishte kapur së fundmi raketa balistike që shkonin drejt Turqisë nga Irani në katër raste të ndara, duke nënvizuar gatishmërinë e aleancës për të mbrojtur të gjithë anëtarët e saj. /Telegrafi/