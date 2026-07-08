Aleatët e NATO-s konfirmojnë 'angazhimin e hekurt' ndaj mbrojtjes kolektive në deklaratën e samitit
Aleatët e NATO-s kanë pohuar "angazhimin e tyre të hekurt" ndaj mbrojtjes kolektive sipas paktit të Nenit 5 të aleancës në një deklaratë në samitin e tyre në Ankara.
Në deklaratën e tyre, aleatët evropianë dhe Kanadaja thanë se po merrnin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen e aleancës, pasi aleatët njoftuan më shumë se 50 miliardë dollarë në prokurime të reja, transmeton Telegrafi.
Kjo përfshin investime të konsiderueshme në armë precize me rreze të gjatë veprimi, të cilat Mbretëria e Bashkuar thotë se do të "rrisin rrënjësisht aftësitë mbrojtëse dhe parandaluese të NATO-s".
"Për t'iu kundërvënë kërcënimit afatgjatë që Rusia paraqet për sigurinë dhe stabilitetin euroatlantik, dhe kërcënimit të vazhdueshëm të terrorizmit, aleatët po përmbushin angazhimin e mbrojtjes të Hagës", u tha ndër tjera.
Anëtarët e NATO-s gjithashtu premtuan 70 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën për vitin 2026 dhe "të paktën nivele ekuivalente" mbështetjeje në vitin 2027, sipas deklaratës. /Telegrafi/