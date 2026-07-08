Aleatët e NATO-s njoftojnë 50 miliardë dollarë për projektin e ri të raketave
Dymbëdhjetë vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, do të shpenzojnë më shumë se 50 miliardë dollarë gjatë 10 viteve të ardhshme për një raketë të re me rreze të gjatë veprimi për të mbrojtur Evropën.
Projekti "Deep Precision Strike" sapo është zbuluar nga zyra e kryeministrit britanik dhe do të diskutohet më vonë të mërkurën në samitin e NATO-s në kryeqytetin turk, Ankara, transmeton Telegrafi.
Keir Starmer është atje për samitin e tij të fundit të NATO-s si kryeministër. Ai ka të ngjarë të përballet me kritika nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për dështimin në përcaktimin e një plani për arritjen e 3.5% të PBB-së së shpenzuar për mbrojtje deri në vitin 2035, një objektiv i rënë dakord nga pothuajse të gjithë anëtarët e NATO-s vitin e kaluar.
Por të mërkurën kryeministri do të mbledhë dhjetëra udhëheqësish për të diskutuar programin e ri të raketave.
I cilësuar si një nga armët më të përparuara të NATO-s, ai synon të godasë objektiva 300 km larg me saktësi të saktë, ndoshta duke u shtrirë deri në 1,250 milje.
Starmer tha se iniciativa e udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar do të "ndihmonte në bashkimin e aleatëve evropianë për ta mbajtur NATO-n të sigurt për vitet që vijnë".
Sekretarja e Jashtme britanik Yvette Cooper tha se plani ishte "pjesë e një njohjeje se jemi në një botë më të rrezikshme".
"Kjo ka të bëjë me mënyrën se si sigurohemi që të kemi një Evropë më të fortë brenda një NATO-je më të fortë", tha ajo për BBC Breakfast nga Ankaraja.
Por, si shumë projekte ushtarake të planifikuara në proces, Deep Strike nuk pritet të jetë gati deri në vitet 2030.
Në qershor, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth njoftoi një shqyrtim gjashtëmujor të pranisë së forcave amerikane në Evropë.
Trump e ka bërë të qartë vazhdimisht se dëshiron që anëtarët e NATO-s të kontribuojnë më shumë në shpenzimet e mbrojtjes në Evropë dhe në samitin e NATO-s të vitit të kaluar, anëtarët e aleancës ranë dakord të shpenzojnë 5% të PBB-së për mbrojtje dhe siguri deri në vitin 2035.
Starmer tha se ishte "i vendosur" për të siguruar sigurinë e Mbretërisë së Bashkuar dhe aleatëve të saj, duke shtuar: "Ne duhet të bëjmë hapa për të ofruar një NATO më të fortë dhe më evropiane".
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka angazhuar tashmë 300 miliardë funte deri në vitin 2030 në Planin e Investimeve në Mbrojtje.
Në samit, Starmer pritet të nënvizojë kërcënimin që paraqet Rusia për Mbretërinë e Bashkuar dhe NATO-n.
Qeveria tha se NATO kishte ngritur aeroplanë luftarakë për të kapur aeroplanë rusë që i afroheshin hapësirës ajrore aleate më shumë se 700 herë dhe se aktiviteti ushtarak rus rreth ujërave të Mbretërisë së Bashkuar ishte rritur me 30%.
Starmer pritet të theksojë se, ndërsa NATO nuk kërkonte përballje me Rusinë, ajo duhet të jetë e gatshme të mbrojë çdo aleat.
Cooper tha: "Me aftësi të mëdha goditjesh me precizion, Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët tanë do të jenë në gjendje të godasin objektiva ushtarake me vlerë të lartë dhe motorët logjistikë që drejtojnë ushtritë, duke penguar çdo agresor dhe duke forcuar sigurinë tonë të ndërsjellë. Në Ankara po i dërgojmë një mesazh të qartë Presidentit [rus] [Vladimir] Putin; NATO është më e fortë, më evropiane dhe e gatshme të mbrojë qytetarët tanë kundër kërcënimit afatgjatë që paraqet ai dhe shteti rus".
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky përdori një fjalim në samit të martën për t'i kërkuar aleatëve të Ukrainës, të dorëzojnë sistemet e mbrojtjes ajrore që i nevojiten urgjentisht për ta mbrojtur atë nga përshkallëzimi i sulmeve ruse.
Ukraina ka rritur sulmet e saj me dronë dhe raketa me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë, duke goditur rafineritë e naftës dhe objektivat ushtarake atje dhe duke shkaktuar mungesa të konsiderueshme të karburantit dhe ndërprerje të energjisë.
"Forcat e Armatosura të Ukrainës kanë vërtetuar se përdorimi efektiv i sistemeve me rreze të gjatë veprimi mund të ketë ndikime që ndryshojnë lojën në fushën e betejës, duke u dhënë Forcave të Armatosura mundësinë për të degraduar forcat armike shumë larg vijës së frontit", u tha nga zyra e kryeministrit britanik.
"Sulmet ukrainase me rreze të gjatë veprimi, të tilla si ato në qendrat kryesore të logjistikës, kanë ndikuar ndjeshëm në aftësinë e Rusisë për të mbështetur ofensivat e tyre", shtuan ata.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha të martën se Rusia, e cila pushtoi Ukrainën në vitin 2022, do të monitorojë nga afër samitin në Ankara.
Ai tha se asnjë armë e re që Kievi do të merrte nga NATO nuk mund ta pengonte Rusinë të vazhdonte me operacionin e saj ushtarak në Ukrainë derisa objektivat e saj të arriheshin. arritur.
"Në kontekstin e përgatitjeve për këtë samit, dëgjuam shumë deklarata në lidhje me vendin tonë", u tha Peskov gazetarëve.
"Me keqardhjen tonë, këto nuk ishin deklarata për angazhim konstruktiv dhe dialog, por më tepër deklarata me natyrë konfrontuese. Zgjidhja e këtij konflikti përmes mjeteve politike dhe diplomatike mbetet e preferueshme" për Rusinë, shtoi Peskov. /Telegrafi/