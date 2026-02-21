Albian Hajdari dhuron asistim mahnitës ndaj Kolnit
Qendërmbrojtësi i Kosovës Albian Hajdari ka asistuar për ta barazuar rezultatin ndaj Koln.
Hoffenheim ishte në disavantazh prej një goli të hershëm të Ache, por që mysafirët arritën të kthehen në lojë.
Pas një kundërsulmi të shpejtë, Hajdari me një goditje të bukur asistoi për Ozan Kabak, i cili e finalizoi për mrekulli (45’).
Köln 1-1 Hoffenheim (45' Ozan Kabak)
Bu sezon ligde 14 maçta 4 gole ulaştı. pic.twitter.com/pHKRGiAlrB
— Winner Galatasaray (@winner_gsaray_) February 21, 2026
Ndërkohë, mbetet të shihet nëse Hoffenheim do të arrijë ta thyejë Kolnin për të vazhduar me objektivin, që ta sigurojë vendin në Ligën e Kampionëve./Telegrafi
