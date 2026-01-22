Alarm te Barcelona: Lëndimi i Pedrit është më i rëndë se sa u parashikua në fillim
Lëndimi i Pedrit gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve të Barcelonës në Pragë rezulton të jetë më serioz nga sa ishte menduar fillimisht, raportojnë mediat spanjolle.
Sipas gazetarit Javi Miguel të Diario AS, mesfushori katalanas pati vështirësi gjatë gjithë takimit, i ndikuar nga kushtet e ftohta dhe markimi i ngushtë i kundërshtarëve.
Në minutën e 58-të të ndeshjes, Pedri u rrëzua në fushë duke shtrënguar pjesën e pasme të kofshës së djathtë dhe u zëvendësua menjëherë nga stafi teknik.
Vlerësimet e para flasin për një këputje të mundshme muskulore, ndërsa testet përfundimtare mjekësore do të kryhen në Barcelonë në orët në vijim.
Nëse diagnoza konfirmohet, 21-vjeçari pritet të mungojë për tre deri në katër javë, një tjetër goditje për mesfushorin që ka pasur probleme të përsëritura me lëndime në të kaluarën.
Ky zhvillim përbën një shqetësim serioz për trajnerin Hansi Flick, i cili aktualisht nuk ka në dispozicion as Gavi dhe Andreas Christensen për shkak dëmtimesh.
Situata bëhet edhe më e vështirë pasi Frenkie de Jong do të mungojë në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve kundër Copenhagen për shkak të pezullimit.
Barcelona pritet të publikojë së shpejti një komunikatë zyrtare mbi gjendjen shëndetësore të Pedrit. /Telegrafi/