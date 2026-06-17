Aktorja hollivudiane Cate Blanchett do të ligjërojë në Universitetin e Oksfordit
Aktorja fituese e çmimit Oscar, Cate Blanchett, do të bëhet profesoreshë vizitore në Universitetin e Oksfordit për të inkurajuar më shumë studentë që të përfshihen në teatër.
Ajo tha se do të sjellë një “gjallëri krijuese” kur të marrë detyrën e saj këtë vjeshtë në universitetin e famshëm të Oksfordit.
Ylli australian do të marrë pjesë në një program njëvjeçar bisedash dhe leksionesh, duke bashkëbiseduar me studentët, si edhe me komunitetin më të gjerë universitar.
Megjithëse Oksfordi nuk ofron një diplomë në studime teatrore, ai është i njohur për grupet e shumta teatrore të drejtuara nga studentët, të cilat realizojnë shfaqje me standarde profesionale.
Blanchett është emri më i fundit në një listë të gjatë aktorësh që janë emëruar profesorë vizitorë të Teatrit Bashkëkohor “Cameron Mackintosh” në Kolegjin St Catherine të universitetit.
Ky post u krijua në vitin 1990 dhe më parë është mbajtur nga figura të njohura si Ian McKellen, Myra Syal dhe Diana Rigg.
“Arti rrëzon kufijtë dhe barrierat e imagjinatës sonë”, tha aktorja.
“Ky post profesor vizitor është një mundësi jashtëzakonisht frymëzuese për mua që të jem në një dialog krijues të drejtpërdrejtë dhe të fuqishëm me brezin e ardhshëm të mendimtarëve dhe krijuesve. Me padurim pres ta nis këtë aventurë krijuese”.
Blanchett ka fituar dy çmime Oscar – të parin për interpretimin e saj të Katharine Hepburn në filmin The Aviator dhe të dytin për rolin e saj në filmin Blue Jasmine të Woody Allen.
Aktorja 57-vjeçare u bë e famshme fillimisht me rolin e Elizabeth I në filmin Elizabeth dhe më pas ka luajtur në serinë filmike The Lord of the Rings, si dhe në filmat Ocean's 8, Carol, Notes on a Scandal dhe Tár.
Ajo ka interpretuar gjithashtu në skenat prestigjioze të teatrit në West End dhe Broadway.