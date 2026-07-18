Aktorja e “The Bear”, Abby Elliott, paraqet kërkesë për divorc pas 10 vitesh martesë me Bill Kennedy
Aktorja, Abby Elliott, ka paraqitur kërkesë për divorc nga bashkëshorti i saj Bill Kennedy, pas rreth 10 vitesh martesë.
Elliott, e njohur për rolin e Natalie në serialin e suksesshëm “The Bear”, ka dorëzuar dokumentet zyrtare të divorcit më 17 korrik.
Sipas raportimeve, ajo ka vendosur datën e ndarjes më 8 korrik, ndërsa si arsye janë përmendur “dallimet e papajtueshme”.
Gjatë martesës së tyre, çifti u bë prindër i dy fëmijëve, Edith, 5 vjeçe, dhe William, 3 vjeç. Elliott ka kërkuar kujdestari të përbashkët ligjore dhe fizike të fëmijëve, shkruan DailyMail.
Aktorja ka kërkuar gjithashtu mbështetje bashkëshortore nga Kennedy dhe ka paraqitur kërkesë që atij të mos i jepet një mbështetje e tillë. Ajo ka kërkuar gjithashtu që producenti të mbulojë shpenzimet e saj ligjore.
Abby Elliott dhe Bill Kennedy u njohën në vitin 2014 gjatë xhirimeve të filmit “Sex Ed”, të cilin Kennedy e kishte shkruar. Çifti nisi një lidhje po atë vit dhe u fejua në vitin 2015.
Në shtator të vitit 2016, ata u martuan gjatë një ceremonie në New England. Më vonë, së bashku mirëpritën dy fëmijët e tyre, duke ndërtuar një familje gjatë viteve të martesës.
Deri tani, përfaqësuesit e Abby Elliott nuk kanë dhënë një koment zyrtar për ndarjen. /Telegrafi/