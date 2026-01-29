Aktorja e njohur rrëfen momentin kur kuptoi se mbeti shtatzënë në të 40-at
Claire Danes zbuloi emrin e foshnjës së saj më shumë se dy vjet pasi solli në jetë fëmijën e saj të tretë, në moshën 44-vjeçare.
Aktorja 46-vjeçare kishte treguar më parë se, pasi mësoi se ishte shtatzënë me fëmijën e tretë me bashkëshortin Hugh Dancy, pati një “krizë emocionale të fortë”.
Gjatë një paraqitjeje në episodin e së martës të podcastit Good Hang të Amy Poehler, ajo zbuloi se emri i vajzës së saj tashmë vogëlushe është Shay.
Pas lindjes së vajzës së saj në vitin 2023, ajo ka qenë duke shijuar jetën me foshnjën, të cilën e përshkroi si “vërtet argëtuese”.
“Më pëlqen të shikoj fëmijët e vegjël kur kërcejnë, kur hidhen dhe bëjnë atë lëvizjen e kërcimit,” i tha ajo Poehler-it në podcast.
“Dhe Shay, foshnja ime, është shumë në botën e saj, ëndërrimtare, dhe ndonjëherë bën këtë lloj kërcimi [me lëkundje të kokës]. Unë them: ‘Kjo është fantastike.’”
Përveç Shay, Danes ka edhe dy djem, Cyrus 13 vjeç dhe Rowan shtatë vjeç, me bashkëshortin e saj.
Ajo është e martuar me Dancy-n, 50 vjeç, që nga shtatori i vitit 2009.
Në podcastin Good Hang, Danes zbuloi gjithashtu se kishte qëndisur veshje të personalizuara për secilin nga tre fëmijët e saj.
Në podcast, ajo foli gjithashtu për faktin se kishte pasur një “krizë” dhe kishte shpërthyer në “lot të pakontrollueshëm” kur zbuloi se ishte përsëri shtatzënë në të 40-at.
“Nuk e dija që ishte fizikisht e mundur,” pranoi ajo. Ajo shpjegoi se kishte mbetur shtatzënë dhe kishte sjellë në jetë fëmijën e saj të dytë, Rowan, pasi kishte kaluar dy raunde të fertilizimit in vitro.
Ajo ndau gjithashtu një histori se si shoqja e saj më e ngushtë kishte parashikuar se Danes do të kishte një shtatzëni “surprizë”, pas një ëndrre profetike.