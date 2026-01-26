Aktivistja keniane thyen rekord botëror duke përqafuar një pemë për 72 orë
Një aktiviste mjedisore keniane theu një rekord botëror Guinness duke mbajtur krahët e mbështjellë rreth trungut të një peme për 72 orë rresht.
Truphena Muthoni, 22 vjeç, fitoi titullin për maratonën më të gjatë të përqafimit të një peme kur tejkaloi rekordin e mëparshëm prej 50 orësh, 2 minutash dhe 28 sekondash, i cili u vendos nga Frederick Boakye i Ganës.
Muthoni më parë e mbante rekordin kur përqafoi një pemë për 48 orë në shkurt të vitit 2025, transmeton Telegrafi.
"Përpjekja e parë ishte një deklaratë, një mënyrë për ta riprezantuar njerëzimin në Tokë përmes një akti të thjeshtë dhe intim", tha Muthoni për Guinness World Records.
"Përpjekja e dytë ishte një angazhim. Kuptova se bota kishte nevojë për më shumë sesa simbolikë, kishte nevojë për qëndrueshmëri, qëndrueshmëri dhe provë se kujdesi për planetin nuk është i çastit. Të bëja dy herë ishte mënyra ime për të thënë se veprimi për klimën nuk është një ngjarje e vetme, por një përgjegjësi e qëndrueshme", tha ajo. /Telegrafi/