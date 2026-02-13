Aksioni në argjendaritë e Pejës, pamje nga bunkerët e fshehtë të arit
Prokuroria Themelore në Pejë ka sekuestruar rreth 50 kilogramë ari pas aksionit të zhvilluar sot në argjendaritë që ishin cak në këtë qytet.
Kryeprokurorja Lumturije Vuçetaj, në konferencën për media tha se vlera e arit të sekuestruar sillet rreth 5 milionë euro.
Prokuroria dhe Njësia e Krimeve Ekonomike me aksion në Çarshinë e Gjatë në Pejë - cak disa argjendari
Gjatë operacionit, u sekuestruan poshtu edhe 10 mijë euro, sete të orëve, si dhe një armë.
Kallxo.com ka publikuar disa pamje nga ky aksion i institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë.
