Aksion i policisë në Prishtinë: Sekuestrohen para, veturë dhe dokumente të falsifikuara
Prokuroria Themelore në Prishtinë, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka ndaluar për 48 orë dy persona me inicialet M.M. dhe Z.J., të dyshuar për mashtrim, falsifikim dokumentesh dhe legalizim të përmbajtjes së rreme.
Rasti lidhet me pronën e paluajtshme në Veternik, me sipërfaqe prej 56 ari.
Gjatë aksionit hetimor janë sekuestruar një veturë me vlerë 50–60 mijë euro, 20 mijë euro para, dokumente pronësore të dyshuara si të falsifikuara dhe katër telefona celularë, të cilët do të shërbejnë si prova materiale në hetime.
Prokuroria ka njoftuar se do të ndërmarrë veprimet e mëtejshme ligjore ndaj të dyshuarve, ndërsa hetimet për këtë çështje do të vazhdojnë në koordinim me Policinë e Kosovës.
