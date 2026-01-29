Aksion antidrogë në Suharekë, konfiskohet kokainë dhe arrestohen tre persona
Tre persona janë arrestuar në flagrancë nën dyshimin për shitje të narkotikëve, gjatë një aksioni të zhvilluar nga Njësia Antidrogë në komunën e Suharekës.
Lajmin e ka konfirmuar Prokuroria Themelore në Prizren.
Kryeprokurori Petrit Kryeziu, bëri të ditur se arrestimet janë realizuar pas aplikimit të masave të veçanta hetimore.
Sipas tij, gjatë aksionit janë sekuestruar sasi të narkotikëve të llojit kokainë dhe marihuanë, armë zjarri, para të gatshme, si dhe dy vetura, të cilat dyshohet se janë përdorur si mjete për kryerjen e veprës penale.
“Janë arrestuar tre persona, të kapur në flagrancë me aplikimin e masave të veçanta hetimore, për shitje të narkotikëve. Janë sekuestruar sasi të narkotikëve të llojit kokainë dhe marihuanë, armë zjarri, para të gatshme dhe dy vetura si mjete të kryerjes së veprës penale”, ka deklaruar Kryeziu.
Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar, ndërsa ndaj të dyshuarve pritet të ndërmerren veprime të mëtejme procedurale në përputhje me ligjin.