Aksidenti tragjik në Rumani me tifozët e PAOK-ut, mes viktimave edhe dy shqiptarë
Genci Sadiku dhe Vasil Palo janë dy viktimat e aksidentit tragjik në Rumani. Video që po bë xhiron e mediave evropiane pasqyron një aksident të tmerrshëm rrugor në Rumani që ka tronditur mbarë Greqinë.
Është një furgon me tifozë të ekipit grek PAOK të Selanikut ,të cilët udhëtonin drejt Francës për të ndjekur ndeshjen kundër Lyonit në Ligën e Evropës, i cili siç duket përfshihet në një përplasje fatale në autostradën pranë qytetit Lugoj.
Bilanci është tragjik, 7 persona humbën jetën dhe 3 të tjerë mbetën të plagosur rëndë. Të gjithë udhëtarët ishin me nënshtetësi greke, të moshës 25 deri në 30 vjeç. Pesë prej viktimave ishin nga Aleksandria e Imathias, dy nga Katerini, ndërsa tre nga Selaniku.
Pamje të tmerrshme të përplasjes ballë për ballë të furgonit plot me tifozë të PAOK-ut, shtatë të vdekur
Dy prej viktimave, dalin të jenë shqiptarë. Genci Sadiku dhe Vasil Palo janë në mesin e shtatë viktimave të aksidentit tragjik në Rumani
Sipas autoriteteve rumune, furgoni tentoi të parakalonte një kamion-cisternë, por gjatë rikthimit në korsi u përplas fillimisht me të dhe më pas u hodh në krahun e kundërt të rrugës, ku u përplas me një kamion tjetër. Në aksident u përfshinë gjithsej katër mjete.
Gjashtë nga viktimat humbën jetën në vend, ndërsa një tjetër ndërroi jetë gjatë transportit drejt spitalit.
Dy nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike, ndërsa një i tretë ka dëmtime më të lehta dhe ishte ai që njoftoi autoritetet për aksidentin.
Helikopterët e emergjencës nuk mundën të ndërhyjnë për shkak të kushteve të këqija atmosferike, ndërsa të plagosurit u dërguan në spitalin e qytetit Lugoj.
Ministria e Jashtme e Greqisë dhe ambasada greke në Bukuresht ndodhen në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet rumune, për identifikimin e viktimave dhe mbështetjen e familjarëve.
Klubi i PAOK ka shpallur zi dhe ka njoftuar se do të mbulojë të gjitha shpenzimet për kthimin e trupave dhe ndihmën ndaj të plagosurve.
Ndërkohë kërkesa për anulimin e ndeshjes nuk është pranuar nga UEFA, raporton tch.