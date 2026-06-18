Aksident te Syri i Kaltër në Sarandë, dy persona me motor bien nga 15 metra lartësi
Një aksident është regjistruar gjatë natës pranë Syrit të Kaltër, në Bashkinë Finiq, ku dy persona, njëri prej tyre shtetas i huaj, janë rrëzuar me motor në një humnerë rreth 15 metra në anë të rrugës.
Korrespondetja e Top Channel raporton se fatmirësisht, të dy qytetarët janë jashtë çdo rreziku dhe kanë pësuar vetëm lëndime të lehta. Në operacionin e shpëtimit morën pjesë forcat e MZSH-së, strukturat e Policisë, si dhe Urgjenca Mjekësore.
Pas nxjerrjes nga zona ku kishin rënë, të lënduarit u transportuan drejt Spitalit të Sarandës për ndihmë mjekësore dhe kontrolle të mëtejshme. Autoritetet ndodhen në terren për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. /Tch/
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