Aksident rrugor në Nigeri, të paktën 30 të vdekur
Nga një aksident rrugor në Nigeri kanë gjetur vdekjen të paktën 30 persona në shtetin verior të Kano-s, thanë zyrtarët lokalë.
"Aksidenti fatal përfshinte një rimorkio që po shkonte drejt Gujungu-s, e cila dyshohet se u rrëzua për shkak të drejtimit të pakujdesshëm, duke çuar në vdekjen e mbi 30 personave, ndërsa shumë të tjerë pësuan lëndime të rënda", tha të dielën zëdhënësi i qeverisë së shtetit Kano.
Guvernatori i shtetit Kano, Abba Kabir Yusuf, urdhëroi kujdes mjekësor falas për të mbijetuarit.
Aksidentet rrugore janë të shpeshta në Nigeri, ku rrjeti mirëmbahet dobët dhe rregullat e autostradës respektohen rrallë.
Në vitin 2023, organi federal i sigurisë rrugore të vendit, FRSC, tha se 5,421 persona ishin vrarë në 9,570 aksidente rrugore në të gjithë vendin. /Telegrafi/