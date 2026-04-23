Aksident në tunelin e Llogarasë, përplasen dy automjete! Bllokohet qarkullimi
Një aksident rrugor është regjistruar brenda tunelit të Llogarasë pak orë më parë, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.
Si pasojë e përplasjes, janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në të dy mjetet, ndërsa qarkullimi në tunel është bllokuar përkohësisht.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat e policisë, autoambulanca dhe zjarrfikësit, të cilët po punojnë për menaxhimin e situatës dhe normalizimin e trafikut.
