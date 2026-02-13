Aksident në Tiranë, humb jetën 23-vjeçarja
Një aksident me pasojë vdekjen e një personi është shënuar mesnatën e së enjtes në Tiranë.
Policia tha se aksidenti ndodhi rreth orës 00:00, në aksin rrugor “Vorë – Fushë-Prezë”, ku shtetasja E. E., rreth 23 vjeçe, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit, i cili është përplasur me barrierat anësore të rrugës.
Si pasojë, 23-vjeçarja ka humbur jetën në spital. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, raporton euronews.al
