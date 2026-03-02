Aksident në Itali, humbin jetën dy të rinj nga Mitrovica
Një aksident i rëndë ka ndodhur në Itali ku dy të rinj nga Mitrovica kanë humbur jetën.
Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci ka njoftuar për aksidentin.
“Me pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të dy të rinjve mitrovicas, Fidan Peci (27 vjeç) dhe Ardian Avdyli (21 vjeç), të cilët humbën jetën në një aksident të rëndë trafiku në Itali”, ka shkruar Peci.
Ai ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjeve Peci dhe Avdyli, miqve dhe të gjithë atyre që i njohën.
“Humbja e jetëve të reja është dhimbje e madhe për familjet, por edhe për mbarë qytetin tonë dhe Kosovën”, ka shkruar kryetari i Mitrovicës.
“Në këto momente të rënda, jemi pranë jush me mendje dhe zemër, duke ndarë dhimbjen dhe lutjet tona për shpirtin e tyre”, thuhet tutje në reagimin e Pecit./Telegrafi/