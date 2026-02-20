Aksident në Fushë Kosovë, lëndohen dy persona
Një aksident trafiku ka ndodhur këtë të premte në Fushë Kosovë.
Si pasojë e këtij aksidenti dy persona kanë mbetur të lënduar, njofton Dukagjini.
Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Ahmeti, mes tjerash, bëri të ditur se me rastin po merret njësiti i trafikut.
“Sot rreth orës 18:00, në rrugën “Nëna Terezë” në Fushë Kosovë, ka ndodhur një aksident trafiku. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira dy automjete. Si pasojë e aksidentit, dy persona kanë pësuar lëndime trupore. Me rastin po merret njësiti i trafikut”, deklaroi Ahmeti.
Top Lajme
Jobs
Deals