Aksident mes trenit dhe një veture në Drenas, lëndohen dy persona
Dy persona kanë marrë lëndime trupore në një aksident mes trenit dhe një veture.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosoëvs bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 08:38, në Drenas.
Tutje bëhet e ditur se të lënduarit janë dërguar për tretman mjekësorë.
“Ka ndodhur një aksident në mes një veture dhe trenit, me drejtues meshkuj kosovarë. Përveç dëmeve të shkaktuara, lëndime trupore kanë pësuar dy persona (drejtuesi i automjetit dhe pasagjeri) të cilët janë dërguar në QKUK për trajtim mjekësor. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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