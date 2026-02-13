Aksident mes katër veturash në Prishtinë, lëndohen shtatë persona
Shtatë persona kanë marrë lëndime sot rreth orës 09:00 në një aksident mes katër veturash në rrugën “Jusuf Gërvalla”, në Prishtnë.
Lajmin për Telegrafin e ka bërë të ditur zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Sipas saj, personave të lënduar u është ofruar tretman mjekësorë.
“Sot rreth orës 09:00 në rrugën ‘Jusuf Gërvalla’ në Prishtinë, ka ndodhur një aksident trafiku mes katër automjeteve. Bazuar në të dhënat fillestare si pasojë e aksidentit shtatë persona janë lënduar. Personave të lënduar u është ofruar tretman mjekësorë, ndërkohë që me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, ka thënë Ahmeti. /Telegrafi/
