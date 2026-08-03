Aksident fatal në Pejë, treni godet për vdekje një grua
Një grua ka humbur jetën mëngjesin e së hënës pasi është goditur nga një tren në Pejë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Sipas tij, rasti është raportuar në Polici rreth orës 05:35.
“Rreth orës 05:35 Policia është njoftuar se treni, i cili ishte nisur nga qyteti i Pejës, e ka goditur një grua. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes së bashku me autoambulancën, ndërsa mjeku ka konstatuar vdekjen e viktimës në vendin e ngjarjes. Në vendngjarje ndodhen njësitë kompetente policore dhe prokurori i shtetit”, tha Gashi.
Rrethanat dhe shkaqet e incidentit janë duke u hetuar nga organet kompetente.
Me rastin po merren njësitë përkatëse policore dhe Prokuroria. /Telegrafi/
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