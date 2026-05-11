AKK: Qeveria po ua merr komunave kompetencat për rekrutimin e stafit
Asociacioni i Komunave të Kosovës ka kundërshtuar një rregullore të nivelit qendror për shërbyesit publikë, duke vlerësuar se ajo cenon kompetencat e komunave në procesin e rekrutimit të stafit në nivel lokal.
Drejtori ekzekutiv i AKK-së, Sazan Ibrahimi, tha për Ekonomia Online se kryetarët e komunave kanë shprehur shqetësim lidhur me këtë rregullore, pasi sipas tij, procesi i rekrutimit për shërbyes publikë në nivel lokal po centralizohet nga niveli qendror.
“Ne si asociacion kemi pranuar këto ditët e fundit reagime nga kryetarët e komunave sa i përket një rregulloreje nga niveli qendror për shërbyes publikë dhe angazhimin e tyre në sistemin publik të Republikës së Kosovës ku pothuajse i gjithë sistemi sa i përket procesit të rekrutimit për shërbyes publikë edhe në nivelin lokal do të bëhet nga niveli qendror”, tha ai.
“Kryetarët konsiderojnë që kjo nuk është e drejtë sepse në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ekzistojnë dy nivele qeverisje, niveli qendror dhe niveli lokal dhe sipas kryetarëve kjo shkon në dëm të komunave të Republikës së Kosovës sepse angazhimi, rekrutimi i stafit i cili ka të bëjë me punët, me angazhimet në nivelin lokal është më mirë të bëhet nga niveli lokal sesa nga niveli qendror”, tha ai.
Ibrahimi tha se kjo qasje është në kundërshtim me parimin kushtetues të ndarjes së pushteteve dhe paralajmëroi rritje të burokracisë në nivel lokal.
“Po mendojmë që kjo është e padrejtë, që është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës sa i përket ndarjeve të pushtetit mirëpo kjo do të shkaktojë burokraci edhe më të madhe edhe komunat nuk do të mund të angazhojnë profesionistë të cilët mendojnë se do të jenë të mirëseardhur në sistemin publik të Republikës së Kosovës në nivelin lokal”, tha ai.
Ai shtoi se niveli qendror mund të zbatojë politika të tilla vetëm për administratën qendrore dhe jo për komunat.
“Pra niveli qendror mund t’i bëjë këto angazhime, mund ta shtyjë përpara këtë proces për zyrtarë publikë në nivelin qendror mirëpo jo t’i shtrijë duart edhe në procesin e rekrutimit në nivelin lokal”, tha ai./eo/