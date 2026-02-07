Ajo dëshironte vetëm të hante pasta në qetësi - reagimi i bashkëshortit e mahniti
Një nënë me katër fëmijë që vetëm dëshironte të hante në paqe ushqimin e saj, xhiroi reagimin e pazakontë të bashkëshortit të saj kur fëmijët pyetën se ku ishte ajo - dhe video shpejt u bë hit në rrjetet sociale.
Mallory Hull nga Palm Beach Gardens në Floridë publikoi një video në TikTok që tregon një moment të ëmbël të mbështetjes nga partneri i saj.
Mallory është në shtëpi me katër fëmijët e saj: një djalë 11 vjeç, një djalë 4 vjeç dhe binjakë 1 vjeç. Ajo tha se “me katër fëmijë gjithmonë ka zhurmë”, dhe se pas ushqyerjes së tyre, ajo ishte e lodhur dhe e uritur dhe vendosi të fshihej në një qoshe të kuzhinës për të ngrënë disa kafshata në qetësi.
@mallory9997 As I hide from 3 kids- he’s the best husband and daddy ever. #trophyhusband #marriedtok #happywife #marriagegoals ♬ original sound - mrsmalloryhull
Por, qëndrimi i saj zgjati vetëm rreth dhjetë sekonda para se fëmijët të fillonin ta thërrasin — pikërisht atëherë u shfaq burri i saj.
Kur njëri nga fëmijët pyeti “Ku është mami?”, burri i saj u përgjigj pa u menduar “Nuk kam asnjë ide, lërini nënën në paqe”. Ai nuk zbuloi vendndodhjen e saj, por u tha fëmijëve se ajo ishte “ngadalë lart” dhe u solli edhe ushqim.
Video është parë më shumë se 16 milionë herë, dhe komentet janë plot lavdërime për bashkëshortin.
Mallory tha se në martesën e tyre mbështetja e ndërsjellë është çelësi i suksesit. Ajo beson se video u bë kaq e famshme sepse tregon momentet e zakonshme dhe pak kaotike të jetës familjare që shumë prindër i njohin mirë. /Telegrafi/