Ai u bë viral pasi u braktis nga nëna e tij – tani majmuni i vogël ka “një familje të tij”
Një majmun i vogël, vetëm gjashtë muajsh, ka prekur zemrat në mbarë botën pasi u braktis nga nëna e tij në Ichikawa City Zoo në Japoni.
I vetmuar dhe i refuzuar nga grupi, ai gjeti ngushëllim duke përqafuar një lodër pelushi në formë orangutani, e cila u bë shoku i tij i pandashëm.
Videot virale treguan vogëlushin duke fjetur dhe lëvizur gjithmonë me lodrën në krah, ndërsa kujdestarët përpiqeshin t’ia lehtësonin ankthin.
Por pas një periudhe të vështirë, Punch më në fund thuhet se u pranua nga një grup majmunësh të rritur.
Pamjet tregojnë se si njëri nga ata e ndihmonte të ngjitej dhe e qetësonte kur trembej nga zhurmat.
Tani vogëlushi duket i sigurt dhe i mbrojtur, duke pushuar i përqafuar pranë kujdestarit të tij të ri.
Historia e tij është parë si një shembull prekës i empatisë dhe lidhjes sociale edhe në botën e kafshëve. /Telegrafi/