AI "s’ka vend në podium" - Oscar mbetet për njerëzit
Akademia ka përditësuar rregullat e saj të çmimeve Oscar për filmat që përdorin Inteligjencën Artificiale.
Mjetet e Al mund të përdoren ende në prodhim, por çmimet kryesore tani kërkojnë përfshirje të qartë njerëzore.
Për kategoritë e aktrimit, performancat duhet të vijnë nga aktorë të vërtetë njerëzorë.
Për kategoritë e shkrimit, skenarët duhet të shkruhen nga njerëzit për t'u kualifikuar.
Akademia thotë se Al nuk do të ndihmojë ose dëmtojë automatikisht shanset e një filmi. Por kur bëhet fjalë për çmimet, autorësia njerëzore tani është në qendër. /Telegrafi/
