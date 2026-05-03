Akademia ka përditësuar rregullat e saj të çmimeve Oscar për filmat që përdorin Inteligjencën Artificiale.

Mjetet e Al mund të përdoren ende në prodhim, por çmimet kryesore tani kërkojnë përfshirje të qartë njerëzore.

Për kategoritë e aktrimit, performancat duhet të vijnë nga aktorë të vërtetë njerëzorë.

Për kategoritë e shkrimit, skenarët duhet të shkruhen nga njerëzit për t'u kualifikuar.

Akademia thotë se Al nuk do të ndihmojë ose dëmtojë automatikisht shanset e një filmi. Por kur bëhet fjalë për çmimet, autorësia njerëzore tani është në qendër. /Telegrafi/



AITech