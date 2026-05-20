Ahmeti-Rokas: Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër përveç BE-së
Kryetari i Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka zhvilluar sot në Shkup një takim me shefin e Delegacionit të Bashkimit Evropian në vend, Mikalis Rokas, ku është diskutuar për zhvillimet aktuale politike dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut.
Në fokus të takimit kanë qenë obligimet që vendi ka në raport me BE-në, si dhe përgjegjësia e institucioneve shtetërore për realizimin e reformave dhe përmbushjen e detyrimeve të nevojshme në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në BE.
Ahmeti ka ritheksuar se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror, duke nënvizuar se Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër përveç anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Sipas njoftimit, bashkëbiseduesit kanë vlerësuar rëndësinë e vazhdimit të reformave, forcimit të shtetit ligjor, funksionimit demokratik të institucioneve dhe ruajtjes së orientimit pro-evropian të vendit, si parakushte kyçe për avancimin e procesit integrues.
Në takim është potencuar gjithashtu nevoja për angazhim të përbashkët politik dhe institucional, me qëllim përshpejtimin e rrugës evropiane të vendit dhe ruajtjen e stabilitetit politik e demokratik.