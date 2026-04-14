Ahmeti-Rama: Në fokus kemi forcimin e bashkëpunimit ndërshqiptar
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim , Ali Ahmeti sot në Tiranë është takuar me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.
Ai në një postim në profilin e tij në Facebook njoftoi se në focus të bisedës mes tyre ishte forcimi i bashkëpunimit ndërshqiptar/
“Si gjithmonë, kënaqësi e veçantë, takimi me Kryeministrin e Shqipërisë, mikun tim, Edi Rama. Bisedë e hapur për çështje me interes të përbashkët, me fokus në forcimin e bashkëpunimit ndërshqiptar, ruajtjen e vlerave tona kombëtare dhe avancimin e perspektivës evropiane të rajonit.
Me përkushtim për unitet, zhvillim dhe të ardhmen tonë të përbashkët!”, njoftoi Ahmeti.
