Agjentët e ICE qëllojnë për vdekje një tjetër person në Minnesota, publikohen pamjet
Guvernatori i Minnesotas, Tim Waltz, ka njoftuar se agjentët federalë kanë qëlluar për vdekje një person, si pjesë e masave të ashpra kundër imigracionit nga administrata Trump.
Walz tha se agjentët federalë të vendosur në Minneapolis si pjesë e një goditjeje gjithëpërfshirëse kundër imigracionit kishin kryer "një tjetër të shtënë të tmerrshme", më pak se tre javë pas të shtënave fatale të Renee Good.
“Minnesota ka duruar mjaft,” shkroi Walz.
“Kjo është e neveritshme. Presidenti duhet ta ndalojë këtë operacion. Tërhiqni mijëra oficerë të dhunshëm dhe të patrajnuar nga Minnesota. Tani”, shtoi ai.
I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.
The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now.
— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026
Një video që duket se tregon të shtënat është postuar në X.
Në pamjet filmike, një numër agjentësh federalë të maskuar mund të shihen rreth një burri, i cili detyrohet të shtrihet në dysheme për shkak të një përleshjeje.
Disa të shtëna me armë zjarri dëgjohen përpara se agjentët, disa prej të cilëve mund të shihen duke mbajtur pistoleta, të largohen nga burri. /Telegrafi/
A federal agent opened fire on a man in Minneapolis' Eat Street neighborhood in south Minneapolis on Saturday morning.
For more on this story: https://t.co/QeFk0sdj46 pic.twitter.com/MPvyYpoYb4
— Bring Me The News (@bringmethenews) January 24, 2026