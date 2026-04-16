Agim Aliu rizgjidhet kryetar i Asociacionit të Komunave të Kosovës
Agim Aliu është rizgjedhur kryetar i Asociacioni i Komunave të Kosovës për një mandat të ri katërvjeçar.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Aliu përmes një njoftimi publik, ku ka theksuar se do të vazhdojë angazhimin në shërbim të komunave dhe qytetarëve.
“Në Kuvendin e sotëm zgjedhor të Asociacionit të Komunave të Kosovës u rizgjodha Kryetar i Asociacionit të Komunave të Kosovës edhe për një mandat të ri 4 vjeçar. Bashkë në shërbim të Komunave të Republikës, në shërbim të qytetarëve dhe avancimin e pushtetit lokal si porta e parë e secilit qytetarë,” ka shkruar ai.
Aliu ka falënderuar kryetarët e komunave dhe delegatët e Kuvendit Zgjedhor për besimin e dhënë.
“Faleminderit të gjithë Kryetarëve të Komunave dhe delegatëve të Kuvendit Zgjedhor të AKK-së për besimin. Bashkë për komunat, bashkë për qytetarët!” ka përfunduar ai.