Aeroporti i Prishtinës me njoftim të rëndësishëm për hyrje/daljet
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës "Adem Jashari", ka njoftuar udhëtarët për ndryshime të përkohshme në organizimin e hyrje/daljeve të terminalit, për shkak të punimeve që po zhvillohen në infrastrukturë.
Sipas njoftimit zyrtar, më 06.05.2026 hyrjet dhe daljet e reja të nisjeve dhe arritjeve do të jenë të mbyllura përkohësisht vetëm për një ditë, në kuadër të punimeve teknike.
Gjatë kësaj periudhe, udhëtarët për të gjitha fluturimet janë udhëzuar të përdorin hyrjen e vjetër të terminalit (Departures), ndërsa operimet do të kthehen në normalitet nga data 07.05.2026.
“Ju lutemi që për një ditë të përdorni hyrjen e vjetër të Nisjeve për të gjitha fluturimet. Kërkojmë mirëkuptimin tuaj për çdo shqetësim”, thuhet në njoftim.
Nga aeroporti është bërë e ditur se ndryshimet janë të përkohshme dhe lidhen vetëm me punimet në zhvillim, ndërsa pas përfundimit të tyre, shërbimet do të vazhdojnë normalisht në hyrje/daljet e reja të terminalit.