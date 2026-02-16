Aeroplani me pasagjerë detyrohet të kthehet mbrapsht në pistë pasi një pasagjer i dehur shkakton 'kaos' para ngritjes në Madrid
Një aeroplan i Ryanair që po transportonte pasagjerë britanikë nga Madrid drejt Ibiza u detyrua të kthehej mbrapsht në pistë pasi një pasagjer i dehur shkaktoi kaos në bord.
Fluturimi i mbrëmjes së 12 shkurtit u vonua rreth dy orë, raportoi Majorca Daily Bulletin, pasi i riu refuzoi të zbatonte urdhrat e ekuipazhit.
Pamjet tregojnë pasagjerin duke bërtitur, goditur kabinën dhe duke refuzuar të fikte telefonin, pavarësisht paralajmërimeve.
Situata u tensionua aq shumë sa u thirr policia spanjolle për ta larguar nga aeroplani.
Dëshmitarët thanë se ai “po bënte skena” gjatë hipjes, duke folur me zë të lartë dhe duke shqetësuar të gjithë pasagjerët. /Telegrafi/
