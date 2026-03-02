Aeroplani i Netanyahut u zhvendos në Berlin gjatë sulmeve të Iranit
Izraeli zhvendosi aeroplanin e tij zyrtar qeveritar në Gjermani për arsye sigurie gjatë fundjavës, ka konfirmuar Stefan Kornelius, zëdhënësi i kancelarit gjerman Friedrich Merz.
Në konferencën për media në Berlin, Kornelius tha se asnjë zyrtar qeveritar izraelit nuk ishte në aeroplan kur ai mbërriti në aeroportin e Berlinit të shtunën.
"Qeveria izraelite pyeti nëse mund ta parkonin këtë aeroplan këtu. Ne ishim të lumtur ta plotësonim këtë kërkesë", tha ai duke shtuar se vetëm ekuipazhi i fluturimit ishte i pranishëm kur avioni mbërriti në Berlin.
Aeroplani, i njohur si "Wing of Zion", u nis nga Izraeli të shtunën, duke shkaktuar spekulime në rrjete sociale se kryeministri Benjamin Netanyahu mund të ishte duke u drejtuar për në Gjermani.
Të dhënat e gjurmimit të fluturimit treguan se aeroplani u nis nga Izraeli herët pasditen e së shtunës, qëndroi për orë të tëra mbi Detin Mesdhe, pastaj fluturoi për në Gjermani dhe u ul në Berlin atë mbrëmje.
"Boeing 767" i pajisur posaçërisht shërben si aeroplan zyrtar për udhëtime jashtë shtetit si nga presidenti ashtu edhe nga kryeministri i Izraelit.
Sipas raporteve të mediave izraelite, aeroplani është i pajisur me sisteme të avancuara të komunikimit të sigurt. /AA/