Adoleshenti qëllon në një shkollë braziliane vret dy anëtarë të stafit dhe plagos fëmijë
Një adoleshent qëlloi për vdekje dy anëtarë të stafit dhe plagosi dy persona të tjerë, përfshirë një vajzë 11-vjeçare, të martën në të shtënat e fundit në një shkollë që tronditi Brazilin.
Një djalë 13-vjeçar u arrestua për sulmin në Institutin Sao Jose, një shkollë e mesme e ulët në Rio Branco, kryeqyteti i shtetit veriperëndimor të Acre, tha qeveria lokale. Vajza e plagosur u qëllua në këmbë.
Adoleshenti, i cili është nxënës në shkollë, hyri në ndërtesë dhe qëlloi disa herë në një korridor që të çonte në zyrën e drejtorit, u tha gazetarëve nënkoloneli Felipe Russo i departamentit të policisë ushtarake të Acre.
Ai iu dorëzua policisë pas sulmit. Njerku i tij, i cili zotëron pistoletën e kalibrit .380 të përdorur në sulm, u arrestua gjithashtu.
Policia ka identifikuar nxënës të tjerë që mund të kenë bashkëpunuar me sulmuesin, shtoi Russo, transmeton Telegrafi.
Eduardo Rodrigues Cavalcante, një recepsionist në një hotel ngjitur me shkollën, përshkroi skena terrori, ndërsa disa nxënës u përpoqën të hidheshin mbi një mur që ndante shkollën nga hoteli.
“Muri është gjashtë metra i lartë dhe vetëm një person arriti të hidhej sipër dhe të strehohej këtu në hotel. Njerëzit e tjerë mbetën në çatinë e shkollës duke u përpjekur të shpëtonin”, tha recepsionisti 19-vjeçar, duke shtuar se dëgjoi “të shtëna me armë dhe shumë ulërima”.
Imazhet e publikuara nga një media lokale treguan një grua që po evakuohej me barelë dhe skena pikëllimi jashtë shkollës, me njerëz që qanin dhe përqafonin njëri-tjetrin.
“Përballë kësaj tragjedie, shteti shpreh ngushëllimet e tij më të thella për familjet e viktimave, komunitetin shkollor të Institutit Sao Jose dhe të gjithë profesionistët e arsimit të prekur nga kjo ngjarje”, tha qeveria e shtetit.
Ajo shtoi se mësimi ishte pezulluar për tre ditë në të gjitha shkollat në shtet, dhe se ekipet e mbështetjes psikologjike ishin mobilizuar për të ndihmuar nxënësit dhe mësuesit.
Brazili ka parë një rritje të ndjeshme të sulmeve ndaj institucioneve arsimore në vitet e fundit. /Telegrafi/