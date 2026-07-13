Administrata Trump nis përpjekjet për të izoluar Gjykatën Ndërkombëtare Penale
Administrata Trump po nis një përpjekje për të çmontuar atë që e quan kërcënim ndaj sovranitetit të SHBA-së nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, tha të hënën Sekretari i Shtetit, Marco Rubio.
Presidenti Donald Trump dhe të tjerë në Uashington, siç është ish-presidenti George W. Bush, kanë thënë prej kohësh se Gjykata Ndërkombëtare Penale nuk duhet të ketë autoritetin për të hetuar dhe ndjekur penalisht amerikanët, veçanërisht anëtarët e ushtrisë, transmeton Telegrafi.
Reuters zbuloi se administrata Trump mbështeti sanksionet kundër zyrtarëve të Gjykatës Ndërkombëtare Penale, pjesërisht për të parandaluar çdo përpjekje të ardhshme për të mbajtur presidentin republikan ose zyrtarët e tij përgjegjës për veprimet ushtarake amerikane jashtë vendit.
Në një video mesazh të postuar të hënën, Rubio tha se Gjykata Ndërkombëtare Penale fillimisht kishte për qëllim të ndiqte penalisht vetëm veprat më të rënda penale, por kishte rezultuar të ishte "diçka shumë më radikale dhe ekstreme", duke shtuar se administrata Trump nuk do ta lejonte gjykatën të kërcënonte personelin amerikan.
Një zyrtar i Departamentit të Shtetit, duke folur në kushte anonimiteti, i tha Reuters më parë se një gamë e gjerë opsionesh është duke u shqyrtuar për të synuar Gjykatën Ndërkombëtare Penale, duke përfshirë ndalimet e udhëtimit, revokimin e vizave, rritjen e sanksioneve kundër Gjykatës Ndërkombëtare Penale dhe organizatave të lidhura me të, dhe presionin diplomatik mbi kombet e tjera për t'u tërhequr nga Gjykata Ndërkombëtare Penale.
"Asnjë opsion diplomatik nuk do të jetë i ndaluar në fushatën për të çmontuar kërcënimin që paraqet GJPN-ja për amerikanët", tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë.
Zëdhënësja e GJPN-së, Oriane Maillet, tha se gjykata nuk do të komentojë për këtë çështje në këtë fazë.
GJPN-ja u krijua në vitin 2002 nga bashkësia ndërkombëtare për të ndjekur penalisht krimet e luftës, gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit.
Ajo pohon juridiksion vetëm nëse një shtet anëtar nuk është në gjendje ose nuk është i gatshëm të ndjekë penalisht vetë mizoritë. Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë kurrë anëtare e gjykatës.
Megjithatë, statuti i GJPN-së i jep gjithashtu gjykatës fuqinë për të ndjekur penalisht krimet mizore të kryera në territorin e shteteve anëtare nga shtetas të shteteve jo-anëtare.
Kundërshtimi i Trump ndaj gjykatës daton që nga mandati i tij i parë. Ai u manifestua përsëri me një plan për të penalizuar zyrtarët e GJPN-së, një ide e zhvilluar në nëntor 2024 kur Trump u rizgjodh dhe GJPN-ja lëshoi një urdhër arresti për aleatin e tij, kryeministrin Benjamin Netanyahu të Izraelit.
Muajin e kaluar, tre gjyqtarë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale paditën Trumpin dhe administratën e tij për sanksionet e vendosura ndaj tyre vitin e kaluar, duke argumentuar se masat ishin të paligjshme.
Rubio, në një artikull opinioni për Wall Street Journal të hënën, citoi thirrjet nga aktivistët dhe të tjerët që gjykata të ndjekë penalisht personelin amerikan, duke përfshirë edhe deportimin e emigrantëve nga administrata Trump ose sulmet amerikane ndaj anijeve që zyrtarët thonë se transportojnë narkotikë.
"Ndërsa flasim, Gjykata Penale Ndërkombëtare dhe miqtë e saj po zhvillojnë një luftë kundër vendit tonë, jo me plumba dhe raketa, por me statute, marrëveshje dhe forcën e të ashtuquajturit ligj ndërkombëtar", tha ai në mesazhin e tij video, duke pohuar se agjentët e patrullës kufitare, marinsat dhe prokurorët që punojnë në rastet e terrorizmit mund të përballen me ndjekje penale nga gjykata.
Gjykata nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të hetuar personelin amerikan në vitet e fundit.
The International Criminal Court seeks to become the unaccountable arbiter of a new global law — empowered to prosecute and arrest our citizens at will and existentially threaten American sovereignty.
We will teach the ICC the full meaning of American resolve. pic.twitter.com/2egHK1jA98
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 13, 2026
Në mars të vitit 2020, prokurorët e Gjykatës Penale Ndërkombëtare hapën një hetim në Afganistan që përfshinte hetimin e krimeve të mundshme nga trupat amerikane, por që nga viti 2021, ajo e ka lënë pas dore rolin e SHBA-së dhe është përqendruar në krimet e dyshuara të kryera nga qeveria afgane dhe forcat talebane.
Zyrtari i Departamentit të Shtetit tha se Rubio dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikanë po ushtrojnë presion mbi vendet e tjera si pjesë e një fushate "për të izoluar diplomatikisht Gjykatën Ndërkombëtare Penale dhe për të siguruar që ajo të mos mund të shënjestrojë amerikanët".
Zyrtari tha se kombet që bashkëpunojnë me forcat e ligjit të SHBA-së, që strehojnë një prani ushtarake amerikane ose përfitojnë nga ombrella më e gjerë e sigurisë së SHBA-së "po thirren të refuzojnë autoritetin e supozuar të GJPN-së për të ndjekur penalisht zyrtarët dhe ushtarakët amerikanë".
Kombet që refuzojnë të refuzojnë GJPN-në ndërsa mbështeten në ndihmën e SHBA-së ka të ngjarë të jenë nën shqyrtim të shtuar, tha zyrtari.
"Ne do të vëzhgojmë me interes se cilat kombe bashkohen me ne kundër këtij kërcënimi për amerikanët që janë të gatshëm të rrezikojnë jetën e tyre për të mbrojtur të tjerët", tha zyrtari. /Telegrafi/