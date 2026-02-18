Administrata Trump 'e zgjoi Evropën' nga gjumi, thotë ambasadori amerikan në BE
Administrata Trump i ka ndihmuar evropianët të ndalojnë së shtypuri butonin e shtyrjes së gjumit dhe të "zgjohen", tha ambasadori i SHBA-së në BE, Andrew Puzder, duke përshëndetur thirrjen e Sekretarit të Shtetit, Marco Rubio për një harmoni më të madhe midis të dyve në fjalimin e tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih si "pozitive" për aleancën transatlantike.
Është një "shenjë dalluese e një diplomati të shkëlqyer" të jetë në gjendje të thotë gjërat që njerëzit "duhet të dëgjojnë dhe mund të mos duan t'i dëgjojnë", tha Puzder për emisionin kryesor të mëngjesit të Euronews, Europe Today, të mërkurën, transmeton Telegrafi.
Fjalimi i Rubios vjen një vit pasi zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, u shfaq në skenë në të njëjtën konferencë dhe dha atë që u pa si një mesazh armiqësor dhe jo miqësor ndaj aleatëve evropianë.
Këtë herë, tha Puzder, opinioni evropian "ishte shumë i hapur" dhe Rubio "mori një duartrokitje në këmbë".
Puzder gjithashtu përshëndeti "progresin" evropian në harmonizimin e qasjes së saj ndaj politikës së migracionit me SHBA-në.
"Në fakt mendoj se qëndrimi i BE-së mbi imigracionin është afruar shumë me qëndrimin amerikan", tha ambasadori.
Ai vuri në dukje atë që ai mendon se është një nga çështjet kryesore të Evropës: ndikimi i imigracionit masiv. Sipas Puzder, "ata kanë vlera të ndryshme, jo të drejta ose të gabuara, por janë të ndryshme nga tonat".
"Ka një ndryshim midis migrimit të menaxhuar dhe atij masiv. Ajo që kemi parë gjatë dekadës së fundit është vetëm fluks njerëzish që vijnë në kontinent, dhe reagimi nuk ka qenë pozitiv", tha ambasadori.
Kur u pyet për shifrat që tregojnë se mbërritjet e migrantëve në BE kanë rënë krahasuar me vitet e kaluara, Puzder argumentoi se Rubio "po fliste për ndikimin e migrimit masiv të së kaluarës dhe sfidën qytetëruese që paraqet".
Sipas ambasadorit të SHBA-së, "ndikimi i politikave klimatike në ekonomi dhe në PBB-në për kokë banori" është gjithashtu një nga çështjet me të cilat mund të përballet kontinenti.
Vizita e Rubio-s në Mynih nuk ishte ndalesa e tij e vetme në Evropë. Diplomati më i lartë i SHBA-së vizitoi gjithashtu Sllovakinë dhe Hungarinë, shtëpi të dy prej aleatëve më të ngushtë të Trump në BE.
Vizita e tij te Kryeministri Viktor Orbán, i cili po përballet me zgjedhje në prill, shkaktoi shqetësime për një ndërhyrje të mundshme të SHBA-së. Puzder nuk u pajtua.
“Mendoj se ai ka të drejtë të vizitojë Budapestin. Hungaria është aleate e SHBA-së, është anëtare e Bashkimit Evropian”, tha ambasadori. /Telegrafi/