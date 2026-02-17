Abdixhiku: Nuk ka asnjë proces që ndryshon lavdinë e luftës së pastër të UÇK-së
Deputeti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se nuk ka asnjë proces dhe forcë që ndryshon lavdinë e luftës së pastër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Abdixhiku, në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, ani pse nuk i përmendi me emër ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë, tha se UÇK-ja ishte përgjigje ndaj shtypjes dhe dhunës sistematike dhe krimeve kundër njerëzimit nga regjimi i Slobodan Millosheviqit.
“Krahas rezistencës paqësore erdhi momenti kur dhuna shtetërore e Serbisë dhe mohimi total i të drejtave të një vendi që kërkonte liri e sollën popullin tonë përballë nevojës për mbrojtje të armatosur. Familja Jashari dhe Prekazi janë kthesë historike e kësaj rruge... UÇK-ja është përgjigje e një populli të shtypur ndaj dhunës sistematike dhe krimeve kundër njerëzimit. UÇK-ja u bë faktor i pashmangshëm i realitetit historik dhe politik... Nuk ka gjë, proces dhe forcë që ndryshon lavdinë e kësaj lufte të pastër dhe historike të popullit të Kosovës. UÇK-ja është vetë populli i Kosovës”, tha Abdixhiku.
Lideri i LDK-së përmendi edhe rezistencën paqësore të presidentit Ibrahim Rugova për liri dhe pavarësi të Kosovës, raporton kp.
“Pavarësia jonë është kulmi i një procesi të gjatë shekullor për mbijetesë, identitet dhe mbi të gjitha dinjitet. Është rezultat i një përpjekjeje kolektive që kalon përmes epokave, sakrificave individuale dhe qëndrueshmërisë shoqërore dhe mbi të gjitha qëndresës morale. Këtë ditë nuk e kujtojmë vetëm aktin e 17 shkurtit të vitit 2008, por të gjithë rrugën që na solli deri aty. Kujtojmë vitet e mohimit, rezistencës, durimit dhe sakrificës. Kujtojmë një popull që zgjodhi të mos zhdukej dhe të mos dorëzohej edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Në themel të kësaj rruge qëndron filozofia politike e atit themeltar të Republikës sonë, presidentit historik Ibrahim Rugova dhe e gjithë lëvizjes paqësore të viteve ’90-ta”, tha ai.