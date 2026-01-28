A u vendos sonte fituesi i çmimit Puskas – ndiqni euro golin e shënuar në ndeshjen e Ligës së Kampionëve
Tifozët besojnë se një gol kandidat për çmimin Puskas është shënuar gjatë natës së fundit të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve 2025/26.
Me gjashtë skuadra të Ligës Premier — Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Neëcastle dhe Manchester City, si dhe gjigantë europianë si Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter, Real Madrid dhe Barcelona në aksion gjatë javës së tetë të Ligës së Kampionëve, është e kuptueshme që shumë pak tifozë i kanë kushtuar vëmendje ndeshjes formale mes Pafos dhe Slavia Pragës në stadiumin Alphamega në Kolossi të Qipros.
Megjithatë, ata që e ndoqën këtë përballje u shpërblyen me një gol spektakolar në pjesën e parë, i cili nga disa është cilësuar si i denjë për çmimin Puskas 2026, pavarësisht se jemi vetëm një muaj brenda vitit.
Në minutën e 16-të të takimit, me rezultatin 0-0, mesfushori rumun 26-vjeçar Vlad Dragomir mori topin në hapësirë rreth 30 metra larg portës.
Në vend që të kërkonte një shok ekipi për të ndërtuar aksionin, ai kishte vetëm një mendim: të provonte goditjen drejt portës së Jindrich Stanek.
Lojtari i Pafos, i cili nuk kishte shënuar më parë në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, lëshoi një goditje të fuqishme me të majtën, duke mos i lënë asnjë mundësi portierit të Slavias, teksa topi përfundoi në rrjetë për rezultatin 1-0 në favor të skuadrës qipriote.
Ky gol nuk ishte hera e parë që Dragomir ka gjetur rrjetën këtë sezon, pasi mesfushori rumun ka shënuar gjithashtu katër gola në Kampionatin e Parë të Qipros gjatë sezonit 2025/26./Telegrafi/