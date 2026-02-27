A rritet apo ulet oreksi pas ushtrimeve fizike?
Një studim i ri, i botuar në “Medicine & Science in Sports & Exercise”, është marrë me pyetjen e vjetër: A na shtyjnë ushtrimet fizike të hamë më shumë apo, në fakt, e zvogëlojnë oreksin tonë?
Hulumtimi vëzhgoi burra dhe gra që ishin fizikisht joaktivë, duke zbuluar se ata që ushtroheshin, e pas të cilëve u shërbehej një drekë e pasur, “nuk e tepruan me ushqimin”, por as nuk e anashkaluan ëmbëlsirën apo të merrnin porcione më të vogla.
Në studim morën pjesë 24 burra dhe gra, të moshës nga 18 deri në 55 vjeç, të cilët kishin peshë të tepërt trupore dhe në fillim nuk ishin shumë aktivë. Çdo mëngjes ata hanin mëngjes, e pastaj ecnin me ritëm të shpejtë në shiritat për vrapim ose ngrinin pesha për 45 minuta.
Pas kësaj, atyre u shërbehej dreka në formë bufeje, e ata nuk ishin as më pak e as më shumë të uritur se zakonisht, duke ngrënë përafërsisht të njëjtën sasi ushqimi gjatë drekës, sikurse në ditët kur nuk ushtronin.
“Ecja e shpejtë ose ngritja e lehtë e peshave mund të mos ndikojë në zakonet e ushqyerjes kur krahasohet me faktorët e tjerë, siç janë aromat e lazanjave, kifleve me gjalpë apo piteve”, theksoi Dr. Tanya Halliday.
Studimi ka kufizime, sepse ekzaminoi vetëm një seancë të shkurtër të ushtrimeve të moderuara me një numër të vogël pjesëmarrësish, të cilët kryesisht ishin jashtë formës fizike, duke vërejtur se njerëzit që ushtrojnë rregullisht mund të reagojnë ndryshe.
“Njerëzit nuk duhet të kenë frikë se do të tejhajnë pas ushtrimeve”, përfundoi Dr. Tanya Halliday.
Studimet e mëparshme kërkimore tregojnë se ata që fillojnë të ushtrojnë nuk e ulin peshën aq sa do të sugjeronin, në fakt, kaloritë e djegura, transmeton Telegrafi.
Çfarë ndodh në trup pas ushtrimeve?
Për të kuptuar pse djegia e kalorive nuk përputhet gjithmonë me rënien në peshë, shkenca ofron disa shpjegime kyçe: