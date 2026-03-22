100 ushtrime për barkun nuk bëjnë punë – këto 3 e shkrijnë më shpejt
Instruktorët e fitnesit theksojnë se yndyra në bark nuk largohet me qindra ushtrime klasike për barkun, por me ushtrime të zgjedhura mirë që aktivizojnë muskulin e duhur
Harrojini ushtrimet klasike për barkun. Sipas trajnerëve të jogës dhe pilatesit, shumë më efektive janë ushtrimet që aktivizojnë muskujt e thellë të barkut, sepse ata e tërheqin barkun brenda dhe i japin një pamje më të sheshtë.
Shumë njerëz ushtrojnë rregullisht, por barku mbetet i njëjtë, arsyeja është se bëjnë ushtrimet e gabuara. Sekreti nuk qëndron te numri i përsëritjeve, por te aktivizimi i saktë i muskujve, sidomos i muskulit transversal të barkut, i cili stabilizon trupin dhe “tërheq” barkun brenda.
Disa ushtrime të bëra si duhet japin rezultat më të mirë se dhjetëra apo edhe qindra ushtrime për barkun, transmeton Telegrafi.
3 ushtrime shumë efektive për bark të sheshtë
1. Prekja e dyshemesë me gishta (Tap toes)
- Shtrihuni në shpinë, me këmbët të ngritura në kënd 90°
- Ulni në mënyrë alternative njërën këmbë drejt dyshemesë, pastaj tjetrën
Efekti: Aktivizon muskujt e thellë të barkut dhe ndihmon në “tërheqjen” e tij brenda
Këshillë shtesë: Mbani pjesën e poshtme të shpinës të ngjitur pas dyshemesë gjatë gjithë kohës
2. Gërshërët e mëdha (Scissors)
- Zgjatini këmbët pak mbi dysheme
- Kryqëzojini në ajër në lëvizje të kontrolluar
Efekti: Punon intensivisht në pjesën e poshtme të barkut dhe ndihmon në formësimin e tij
Këshillë shtesë: Mos e ngrini shumë kokën dhe shmangni tensionin në qafë
3. Gjuri drejt gjoksit në mënyrë alternative (Criss-cross)
- Tërhiqni në mënyrë alternative gjurin drejt gjoksit
- Këmba tjetër qëndron e shtrirë pa prekur dyshemenë
Efekti: Aktivizon muskujt anësorë të barkut dhe ndihmon në ngushtimin e belit
Këshillë shtesë: Bëjeni lëvizjen ngadalë për aktivizim maksimal
Rregulli më i rëndësishëm
Për rezultate reale, fokusohuni në:
- lëvizje të kontrolluara (jo me vrull)
- frymëmarrje të rregullt (nxjerrje ajri gjatë kontraktimit)
- bark të tërhequr gjatë gjithë ushtrimit
Këto janë shumë më efektive se një numër i madh ushtrimesh klasike.
Pse funksionon kjo qasje?
Muskujt e thellë të barkut veprojnë si një “korsetë natyrale” që:
- stabilizon shtyllën kurrizore
- përmirëson qëndrimin e trupit
- ndihmon në uljen e barkut pa stres të tepërt në shpinë
Si t’i praktikoni
- 3-4 seri për secilin ushtrim
- 10-15 përsëritje për secilën këmbë
- 3-4 herë në javë
Konsistenca është më e rëndësishme se intensiteti i një dite të vetme
Mbani mend:
Barku i sheshtë nuk vjen nga ushtrimet për barkun. por nga aktivizimi i muskujve të duhur dhe ushtrimet e bëra me teknikë të saktë. /Telegrafi/