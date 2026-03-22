Instruktorët e fitnesit theksojnë se yndyra në bark nuk largohet me qindra ushtrime klasike për barkun, por me ushtrime të zgjedhura mirë që aktivizojnë muskulin e duhur

Harrojini ushtrimet klasike për barkun. Sipas trajnerëve të jogës dhe pilatesit, shumë më efektive janë ushtrimet që aktivizojnë muskujt e thellë të barkut, sepse ata e tërheqin barkun brenda dhe i japin një pamje më të sheshtë.

Shumë njerëz ushtrojnë rregullisht, por barku mbetet i njëjtë, arsyeja është se bëjnë ushtrimet e gabuara. Sekreti nuk qëndron te numri i përsëritjeve, por te aktivizimi i saktë i muskujve, sidomos i muskulit transversal të barkut, i cili stabilizon trupin dhe “tërheq” barkun brenda.

Disa ushtrime të bëra si duhet japin rezultat më të mirë se dhjetëra apo edhe qindra ushtrime për barkun, transmeton Telegrafi.

3 ushtrime shumë efektive për bark të sheshtë

1. Prekja e dyshemesë me gishta (Tap toes)

  • Shtrihuni në shpinë, me këmbët të ngritura në kënd 90°
  • Ulni në mënyrë alternative njërën këmbë drejt dyshemesë, pastaj tjetrën

Efekti: Aktivizon muskujt e thellë të barkut dhe ndihmon në “tërheqjen” e tij brenda
Këshillë shtesë: Mbani pjesën e poshtme të shpinës të ngjitur pas dyshemesë gjatë gjithë kohës

2. Gërshërët e mëdha (Scissors)

  • Zgjatini këmbët pak mbi dysheme
  • Kryqëzojini në ajër në lëvizje të kontrolluar

Efekti: Punon intensivisht në pjesën e poshtme të barkut dhe ndihmon në formësimin e tij
Këshillë shtesë: Mos e ngrini shumë kokën dhe shmangni tensionin në qafë

3. Gjuri drejt gjoksit në mënyrë alternative (Criss-cross)

  • Tërhiqni në mënyrë alternative gjurin drejt gjoksit
  • Këmba tjetër qëndron e shtrirë pa prekur dyshemenë

Efekti: Aktivizon muskujt anësorë të barkut dhe ndihmon në ngushtimin e belit
Këshillë shtesë: Bëjeni lëvizjen ngadalë për aktivizim maksimal

Rregulli më i rëndësishëm

Për rezultate reale, fokusohuni në:

  • lëvizje të kontrolluara (jo me vrull)
  • frymëmarrje të rregullt (nxjerrje ajri gjatë kontraktimit)
  • bark të tërhequr gjatë gjithë ushtrimit

Këto janë shumë më efektive se një numër i madh ushtrimesh klasike.

Pse funksionon kjo qasje?

Muskujt e thellë të barkut veprojnë si një “korsetë natyrale” që:

  • stabilizon shtyllën kurrizore
  • përmirëson qëndrimin e trupit
  • ndihmon në uljen e barkut pa stres të tepërt në shpinë

Si t’i praktikoni

  • 3-4 seri për secilin ushtrim
  • 10-15 përsëritje për secilën këmbë
  • 3-4 herë në javë

Konsistenca është më e rëndësishme se intensiteti i një dite të vetme

Mbani mend:
Barku i sheshtë nuk vjen nga ushtrimet për barkun. por nga aktivizimi i muskujve të duhur dhe ushtrimet e bëra me teknikë të saktë. /Telegrafi/

